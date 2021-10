Gols-relâmpago não são novidade para o Fortaleza em 2021; relembre jogos

A derrota do Fortaleza por 3 a 0 para o Flamengo, no último sábado (9), foi construída rapidamente. Em poucos minutos, o Rubro-Negro consolidou a vantagem que garantiu o resultado positivo, fruto de um "apagão" do Tricolor. O que chama atenção é que esta não foi a primeira vez que o Leão do Pici sofreu gols relâmpago, levantando um aspecto preocupante ao técnico Juan Pablo Vojvoda.

Até os 14 minutos do 2º tempo, o jogo estava empatado em 0 a 0. Dez minutos depois, o time carioca já vencia por três gols de diferença, com tentos anotados por Pedro e Michael (2x), aos 15, 19 e 22 minutos, respectivamente.

"Foram cinco minutos que Flamengo, através de duas bolas paradas conseguiu a vantagem. É muito difícil bater um adversário como Flamengo após levar dois gols em cinco minutos. Muito duro para o espírito do time", disse o treinador argentino após a partida.

Fator preocupante

O detalhe é que esta não foi a primeira vez que isso aconteceu. Em ao menos quatro partidas o Fortaleza acabou tendo "apagões" e foi castigado pelos adversários.

Na derrota por 4 a 2 para o Bahia, o Fortaleza perdia por 1 a 0 até os 19 minutos do 2º tempo, quando sofreu mais um gol. Logo depois, aos 22 minutos, sofreu o terceiro, e a reação ficou bastante complicada.

No último Clássico-Rei, estava empatando em 1 a 1 com o Ceará até os 34 minutos do 2º tempo, quando sofreu a virada. Sete minutos depois, aos 41, levou o terceiro.

Algo semelhante ocorreu contra o Athletico-PR, pelo 1º turno do Brasileirão, quando aos 9 minutos do 1º tempo já estava perdendo por 2 a 0.

Poder de reação

No duelo contra o São Paulo, em jogo de ida pela Copa do Brasil, sofreu dois gols no intervalo de dez minutos, ambos na etapa final (o primeiro aos 24 e o segundo aos 34).

Entretanto, este é um jogo que deve servir de inspiraçao, já que o Leão do Pici mostrou poder de reação e conseguiu buscar o empate na reta final, em resultado importante para garantir a classificação posteriormente.

Para que o Fortaleza consiga demonstrar novamente este poder de reação, é primordial a manutenção de força mental e concentração durante os 90 minutos.