Goleiro Wilderk Sales está de saída do Floresta e será reforço de time mineiro

O goleiro Wilderk Sales está de saída do Floresta. O Diário do Nordeste apurou que o jovem acertou com o Coimbra/MG até o final de 2025.



O arqueiro se destacou pelo Lobo da Vila na Copinha de 2023, na qual o clube fez campanha histórica chegando às quartas de final, sendo eliminado apenas para o campeão Palmeiras. O atleta também tem passagem pela base do Ceará, na qual atuou pelo Sub-17.



Conhecido por ser pegador de pênaltis, Wilderk logo foi integrado ao elenco profissional do Verdão e ganhou oportunidades. Em 2025, ele ganhou sequência como titular durante o Campeonato Cearense, com o técnico Marcelo Cabo.



Com poucas oportunidades nesta temporada após o estadual, o goleiro deixa o time da Vila Manoel Sátiro em definitivo e vai atuar pela equipe mineira.