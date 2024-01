Goleiro Santos se apresenta ao Fortaleza em fevereiro após dois jogos pelo Flamengo no Estadual

O goleiro Santos atuará em dois jogos pelo Flamengo antes de se apresentar ao Fortaleza. O Rubro-Negro utilizará o goleiro nos jogos contra Nova Iguaçu e Portuguesa, nos dias 21 e 27 de janeiro, pelo Campeonato Carioca. A informação é do ge.

Nas duas partidas, o Fla utilizará uma equipe Sub-20, sob comando de Mário Jorge. O grupo principal do Flamengo fará a Pré-Temporada em Orlando, nos Estados Unidos.

Legenda: Reserva do time carioca, Santos fez seu último jogo pelo Flamengo no dia 21 de maio de 2023 pela 7ª rodada da Série A Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Vínculo com o Leão

Após os dois jogos diante do Flamengo, Santos se apresenta ao Fortaleza, com contrato validado a partir do mês de fevereiro e até 2026.

Em fevereiro, o Fortaleza terá como primeiros jogos os clássicos contra Ferroviário (dia 7) e Ceará (dia 17). Entre os jogos, devem ser encaixados partidas da Fase de Grupos da Copa do Nordeste, que está em sua fase preliminar.