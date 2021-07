Goleiro salva Grêmio, e Gre-Nal da volta de Felipão termina empatado

No jogo do pior ataque contra a segunda defesa mais vazada, deu 0 a 0. Neste sábado (10), Grêmio e Internacional fizeram um clássico que confirmou a má fase de ambos. O Gre-Nal 433, na Arena do Grêmio, teve poucas chances de gol e quando surgiu a oportunidade mais clara, o goleiro Gabriel Chapecó brilhou em favor dos gremistas. O jogo, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, também marcou a reestreia de Felipão.

Luiz Felipe Scolari foi anunciado na quarta-feira (7) à noite, comandou um treino e ficou à beira do gramado no início da busca por reabilitação no Brasileirão.

O empate é ruim para gremistas e colorados. O Grêmio continua na lanterna do campeonato e sem nenhuma vitória em nove jogos. O Inter chega a 11 pontos e rondando a zona de rebaixamento.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio visita o Fluminense, enquanto e o Inter recebe o Juventude. Mas os rivais jogam antes, no meio de semana. O Colorado encara o Olimpia, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, e o Tricolor joga contra a LDU, do Equador, pelas oitavas da Copa Sul-Americana.