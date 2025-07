Goleiro Richard volta a ser relacionado no Ceará após dez meses

O goleiro Richard voltou a ser relacionado por Léo Condé após dez meses. O goleiro está à disposição do grupo para o duelo do Ceará diante do Corinthians, nesta quarta-feira (16). Um dos pilares da posição no Alvinegro, o atleta se lesionou em setembro de 2024, ainda pela Série B, em duelo contra o Coritiba.

O jogador de 34 anos passou por cirurgia de reconstrução do tendão de Aquiles do pé esquerdo. Além dele, o Alvinegro conta com Bruno Ferreira, Fernando Miguel e Keiller na posição.

O Ceará enfrenta o Corinthians a partir das 19h30 (de Brasília). O duelo, válido pela 14ª rodada do Brasileirão, será na Arena Castelão. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o confronto ao vivo e em tempo real.