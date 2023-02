Goleiro morre após defender cobrança de pênalti no futebol amador da Bélgica

O goleiro belga Arne Espeel, do Winkel Sport B, faleceu no último sábado (11) após defender uma cobrança de pênalti na liga amadora do país. Em campo, o atleta de 25 anos enfrentava o SK Westrozebeke.

O episódio trágico ocorreu no 2º tempo. Na penalidade, Espeel efetuou a defesa e saltou rápido para o rebote, mas caiu desacordado após o movimento. A informação foi divulgada pelo site belga ‘vrt nws’.

Com a situação, o arqueiro foi conduzido ao hospital e não resistiu. "Quando chegou a mensagem de que nosso goleiro tinha morrido, foi um golpe forte. Acho que muitos dos atletas não entenderam o que aconteceu", Stefaan Dewerchin, assistente-técnico do Winkel Sport B.

A situação clínica não foi detalhada. Uma caminhada está marcada na cidade de Sint-Eloois-Winkel para homenagear o goleiro.