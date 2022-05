Goleiro Max Walef desfalcará o Fortaleza contra o Vitória, pela Copa do Brasil

De olho no duelo contra o Vitória-BA, pela Copa do Brasil, o Fortaleza já seguiu viagem até Salvador, palco da partida desta quinta-feira (12). E para este jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o goleiro Max Walef.

O arqueiro está com conjuntivite e não seguiu com a delegação leonina para a capital baiana. A informação foi confirmada pelo Diário do Nordeste e inicialmente divulgada pelo Futebolês.

Portanto, Vojvoda terá Marcelo Boeck e Fernando Miguel como alternativas para o duelo contra o Rubro-Negro.

De Salvador, o Fortaleza segue direto para o Rio de Janeiro, onde enfrentará o Botafogo, no domingo (15), às 18 horas. Max Walef será reavaliado antes desta partida para saber se terá condições de se juntar ao grupo para o duelo.

Por ter vencido o jogo de ida por 3 a 0, o Fortaleza pode até perder por dois gols de diferença que estará classificado. A partida será às 19 horas, no estádio Barradão.