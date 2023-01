Goleiro Lloris anuncia sua aposentadoria da seleção francesa

O capitão e goleiro da seleção francesa, Hugo Lloris, anunciou a sua aposentadoria dos 'Bleus', nesta segunda-feira em entrevista ao jornalL'Equipe. Ele ergueu a taça de campeão do mundo na Copa da Rússia-2018 e é o jogador que mais vezes vestiu a camisa da Seleção Francesa, com 145 partidas.

"Não é fácil anunciar isto, mas depois de 14 anos defendendo esta camisa, que vesti com enorme prazer, orgulho, dever e sentido de responsabilidade,acho que cheguei ao fim", disse o goleiro do Tottenham, de 36 anos, vice-campeão no Mundial do Catar-2022 há três semanas.

Jogador da seleção francesa desde 2008, Lloris recebeu a braçadeira de capitão quando Laurent Blanc iniciou sua etapa como técnico, substituindo Raymond Domenech após o fracasso na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. O atual técnico Didier Deschamps manteve total confiança em Lloris, peça chave no grande período vivido pelos Bleus,com a final da Eurocopa em 2016, o título mundial em 2018 e uma nova final em Doha,em dezembro, perdida para a Argentina nos pênaltis (3-3 nos 120 minutos e 4-2 nas penalidades máximas).

Sucessão

Depois de quase quinze anos na seleção, "chega uma hora que você tem que saber passar o bastão", disse Lloris. "Acho que a equipe está pronta para continuar",acrescentou, citando o nome de seu provável sucessor como titular, Mike Maignan.

Desfalque no Catar devido a uma lesão, o goleiro do Milan, de 27 anos, pode se tornar titular nas eliminatórias para a Euro-2024, que começa em março.

"Tenho a sensação deter dado tudo, de ter feito parte da aventura, mas não quero esperar o momento em que fizer menos. Prefiro sair por cima, depois de ajudar a seleção francesa a chegar à final da Copa do Mundo",explicou Lloris ao jornal esportivo.