Goleiro Keiller admite falha em gol do Tirol na vitória do Ceará no estadual: 'Me cobrei muito'

Novo goleiro do Ceará, Keiller já estreou com a camisa alvinegra. No Vasco, o jogador não atuou em 2024 e vê no time comandado por Léo Condé uma oportunidade de protagonismo. O atleta fala da disputa pela titularidade e chama responsabilidade no gol sofrido pela equipe na vitória por 2 a 1 no Campeonato Cearense, contra o Tirol, quando foi titular.

“Primeiro jogo é um pouco mais tenso. Também muito tempo sem atuar, aumenta um pouco mais (a tensão). O primeiro tempo, para mim, foi muito bom. A gente conseguiu anular a bola aérea do Tirol, que estudamos durante a semana toda e era onde eles levavam mais vantagem. E a gente sabe que muito tempo sem atuar nos tira um pouco de ritmo, de leitura de jogo, que é importante para o goleiro e para todos os jogadores”, explica o atleta.

“Acredito que no nosso gol poderia ser melhor. Eu, com certeza, me cobrei muito por isso. Meu domingo de folga não foi de folga. Realmente refletir, olhar os lances para tentar melhorar. Eu quero e preciso. Sou um cara muito perfeccionista no meu jogo. Qualquer lance de dúvida, de erro, ou até mesmo acerto, gosto de estudar e analisar para ou melhorar ou corrigir as situações”, completa.

Keiller fala sobre a disputa na posição e do processo de adaptação dos novos jogadores ao trabalho do técnico Léo Condé.

"Teve bastante renovação no elenco. Esse começo a gente vai precisar desse tempo para se conhecer dentro de campo, para entender um pouco do trabalho do professor Léo”, afirma o jogador.

“A questão dos goleiros não foi surpresa para mim. Eu já conhecia há muito tempo o Richard, já conhecia o Fernando Miguel. O Bruno foi um cara que eu enfrentei no Sul, me deu muito trabalho, inclusive. Então, tenho certeza que o Ceará está bem servido no grupo de goleiros. Vai ser uma dor de cabeça para o professor Léo", completa Keiller.

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (22), quando enfrenta o Náutico a partir das 21h30 (de Brasília). O duelo será no Estádio dos Aflitos.