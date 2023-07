Goleiro João Ricardo projeta confronto com Cuiabá: 'Queremos uma arrancada na Série A'

Goleiro titular do Fortaleza, João Ricardo, tem sido peça importante nos jogos do Leão. O arqueiro contribuiu na vitória contra o Athletico-PR no último domingo, (9), e vê o jogo diante do Cuiabá como uma nova oportunidade do time seguir pontuando. Em 14 jogos na Série A, o Fortaleza levou gol em apenas sete deles.

“Contente também por mais uma vez mostrarmos nossa solidez defensiva, que começa lá na frente, com todos batalhando. Feliz com o momento e vamos seguir por mais”, comentou João Ricardo sobre a fase do Leão.

O próximo compromisso do Fortaleza na Série A é diante do Cuiabá, no domingo, (16), às 16h na Arena Castelão e João Ricardo projetou o duelo válido pela 15ª rodada.

“Com certeza é mais uma batalha pela frente, de novo um jogo de muita disputa que temos que entrar ligados. Estamos trabalhando bem essa semana pois queremos uma arrancada na Série A. Contamos novamente com nosso torcedor nos apoiando em busca do resultado positivo”, disse o arqueiro.