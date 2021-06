Goleiro João Ricardo, do Ceará, é submetido a cirurgia após lesão na mão direita

O goleiro João Ricardo, do Ceará, foi operado com sucesso em hospital particular de Fortaleza após sofrer uma lesão na mão direita durante a partida contra o Grêmio, pela estreia da Série A.

A informação foi divulgada pelo atleta em rede social particular. Durante o primeiro tempo do jogo do último domingo (30), após disputa de bola, o arqueiro sentiu fortes dores, sendo substituído no segundo tempo por Vinícius.

Legenda: João Ricardo após cirurgia Foto: Instagram/João Ricardo

João Ricardo chegou ao Ceará no início da temporada 2021, sendo utilizado em alguns jogos do Alvinegro pelo Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa Sul-Americana.

A reportagem procurou o Alvinegro para ter detalhes da lesão e tempo de recuperação, mas ainda não obteve respostas.