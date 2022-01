Goleiro Fábio anuncia a saída do Cruzeiro após 976 jogos: 'Fora do planejamento'

Grande ídolo do Cruzeiro e jogador que mais defendeu o clube na história, com 976 jogos, Fábio usou suas redes sociais nesta quarta-feira à noite para lamentar sua despedida do Cruzeiro após 18 temporadas, sendo 17 seguidas. O goleiro revelou que aceitou baixar os vencimentos e receber o teto salário, mas acabou preterido pela nova gestão, sob alegação que "estava fora do planejamento para a próxima temporada."



Fábio se reuniu com os novos gestores da SAF do Cruzeiro nos últimos dois dias e tinha apenas uma exigência, negada pelos dirigentes: ele queria defender as cores do Cruzeiro até dezembro para buscar o acesso na Série B. O clube ofereceu apenas três meses de contrato.



"Querida Nação Azul, perdão por esses dias de silêncio. Tentei com todo meu coração permanecer no Cruzeiro. A renovação do meu contrato foi acertada com o clube, através do presidente Sérgio Rodrigues em novembro de 2021, faltando apenas as assinaturas dos documentos negociados. Mas essa nova administração não me deu mais essa opção", explicou o goleiro, ressaltando a vontade de atuar até o fim da temporada.



"Quero deixar claro que aceitaria a readequação ao novo teto salarial, mas essa nova administração também não me deu essa opção", seguiu no desabafo. "Sempre estive pronto para ajudar o Cruzeiro, inclusive me readequando à nova realidade, o que já fiz em outros momentos de dificuldade do clube."



Trajetória

Fábio jogou no Cruzeiro pela primeira vez em 2000. Voltou em 2005 e se tornou ídolo da torcida. Ganhou muitos títulos e foi eleito o melhor goleiro dos Brasileiros de 2010 e 2013. Aos 41 anos, sonhava ficar até dezembro para superar os 1000 jogos pelo clube e se despedir colaborando para a equipe voltar à Série A.



"Não me deram outro opção que não fosse finalizar minha carreira no Cruzeiro no fim do Campeonato Mineiro. Me disseram que qualquer cenário estava invisibilizado e que não faço parte do planejamento desportivo para 2022", enfatizou. "Os três meses que me ofereceram só aumentariam minha dor da despedida. A SAF Cruzeiro quer encerrar minha carreira imediatamente."



Fábio agradeceu ao clube, à torcida e revelou estar com coração apertado, com lágrimas e dor. "Conto com o carinho e o respeito de vocês nesse momento tão difícil".

