Goleiro do Sport campeão em 87 é condenado por estupro de criança e adolescente

Flávio Barros Bruno da Silva recebeu uma sentença de 24 anos de prisão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:10)
Jogada
Flávio Barros Bruno da Silva, goleiro titular do Sport no título do Campeonato Brasileiro de 1987, foi condenado nesta sexta-feira (12) a 24 anos de prisão por estuprar uma criança de 9 anos e uma adolescente de 13, em Recife (PE).

De acordo com informações publicadas pelo ge, os estupros das meninas aconteceram no ambiente de uma escolinha em Recife, que tinha Flávio como dono. A criança e a adolescente revelaram as situações aos pais, que fizeram as denúncias.

Ainda de acordo com a matéria publicada pelo ge nesta sexta, a defesa de Flávio considerou as duas condenações injustas e afirmou que irá recorrer das decisões da Justiça. A pena total é de 24 anos, oito meses e 21 dias.

Flávio tem atualmente 59 anos e permanece morando em Recife (PE), justamente onde é dono de uma escolinha de futebol para crianças e adolescentes.

