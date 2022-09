Goleiro do Remo diz que jogou com lesão por 'fezes de gato e cachorro' e justifica falha em clássico

O goleiro Vinicius, do Remo, revelou que entrou em campo no clássico contra o Paysandu, pela Série C de 2022, com lesões no corpo por conta de fezes e urina de gatos e cachorros. Na ocasião, o atleta falhou no duelo que terminou empatada em 2 a 2, se tornando um alvo de críticas da torcida.

A declaração ocorreu durante entrevista ao podcast “Chaves Remista”, do Youtube, no sábado (10). Com status de ídolo para parte dos torcedores, não foi poupado após o jogo do dia 3 de julho.

Vinicius Goleiro do Remo “Na quinta (antes do clássico), fomos treinar em um campo longe de Belém e a noite começou uma coceira na perna insuportável. A perna estava toda empolada e passei a noite em claro. Tudo isso devido a xixi ou cocô de cachorro ou gato, onde ninguém acabou percebendo”.

A situação de saúde também afetou outros jogadores do elenco. “Eu, o Zé Carlos e o Daniel Felipe também tivemos problemas. O Daniel saiu no intervalo e sofremos naqueles dias”, declarou.

Na rodada seguinte ao episódio, o Remo foi derrotado pelo Atlético-CE no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE, pelo placar de 3 a 1. Ao término da 1ª fase, foi eliminado na 12ª posição, com 26 pontos, ficando a três da Aparecidense-GO, que fechou o G-8 da classificação para a 2ª fase.

Veja os gols de Remo 2x2 Paysandu pela Série C