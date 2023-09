Goleiro da Chapecoense vê jogo contra o Ceará como chance de deixar zona de rebaixamento da Série B

Adversária do Ceará na próxima rodada, a Chapecoense amarga a zona de rebaixamento na Série B do Brasileiro. Capitão do time, o goleiro Airton projetou o duelo contra o Alvinegro de Porangabuçu, na Arena Condá, em Santa Catarina, como fundamental para o time deixar a zona de rebaixamento da competição. O time comandado por Claudinei Oliveira está em 17º lugar da tabela, com 27 pontos. Caso vença o Alvinegro e o Avaí perca o duelo contra o Juventude, o time de Chapecó sobe para 16º e respira na competição.

"Temos que vencer para, quem sabe, a gente poder passar o Avaí e manter perto deles. (...) Vencer em casa é primordial. O nosso maior objetivo é ter uma sequência boa, de duas três vitórias, para respirar um pouco" disse o jogador.

A equipe catarinense não vence há quatro partidas. Foram dois empates (Avaí e Juventude) e duas derrotas (Guarani e Sampaio Corrêa). O time vê o jogo diante do Vovô como uma virada de chave para a recuperação na Série B.

"Acho que a gente tem que focar no nosso. Ninguém está dando nada de graça para a gente esse campeonato inteiro, independente se está brigando por alguma coisa ou não. Todo mundo que vem aqui, vem com a faca nos dentes. Acho que a gente precisa também de um pouco mais de sangue no olho, de entender que se for pra gente ganhar na briga, vamos ter que ganhar na briga. Alguma coisa diferente a gente tem que fazer, principalmente em casa. Temos que usar a força da nossa casa", completou o goleiro.

A Chapecoense recebe o Ceará no sábado, dia 23 de setembro, a partir das 17h (de Brasília). O duelo será na Arena Condá, em Chapecó. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o duelo ao vivo e em tempo real. Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Clique aqui.