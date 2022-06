Goleiro da Austrália joga anotações do arqueiro do Peru para longe em pênalti; veja vídeo

A Austrália garantiu uma vaga na Copa do Mundo de 2022 nesta terça-feira (14), após superar o Peru nos pênaltis em repescagem realizada em Doha, no Catar. O goleiro australiano Andrew Redmayne foi o destaque, com duas defesas nas cobranças, mas um vídeo flagrou um momento inusitado do atleta.

A câmera exclusiva da empresa peruana Movistar Deportes registrou o jogador arremessando para fora de campo uma garrafa com anotações do arqueiro peruano Pedro Gallese. Vale ressaltar que a prática de guardar notificações sobre os batedores de penalidades próximas das metas nas batidas.

Assim, o fato de atrapalhar a estratégia adversária pode ser interpretada como “desleal” no esporte. Sem o auxílio das dicas, Gallese fez uma defesa nas penalidades, mas não evitou a derrota por 5x4.

Classificados para a Copa do Mundo de 2022

Com a presença da Austrália, a Copa do Mundo do Catar definiu as 32 seleções classificadas. A equipe está no Grupo D, com França, Dinamarca e Tunísia. Veja abaixo as equipes que avançaram.

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia Grupo D: França, Austrália, Dinamarca, Tunísia Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul.

HORÁRIOS DOS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA

Brasil x Sérvia - 24/11, às 16h Brasil x Suíça - 28/11, às 13h Camarões x Brasil - 02/12, às 16h