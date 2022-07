Goleiro comete pênalti bizarro na Etiópia; veja lance

Um lance bizarro ocorreu na 1ª divisão do futebol da Etiópia. O goleiro Hariston Hessou, do Bahir Dar Kenema, fez uma defesa na grande área e deu uma cambalhota para ficar com a bola, acertando um adversário e cometendo uma penalidade muito inusitada no jogo contra o Saint George.

Na ocasião, o arqueiro, que é da seleção do Benin, tinha tudo sob controle e fez a situação “plástica”. O outro ponto curioso da história: a penalidade foi chutada para fora, não interferindo no placar, já nos acréscimos do 1º tempo.