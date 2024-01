Goleiro cearense será integrado ao time principal do Flamengo para a disputa do Campeonato Carioca

Doze jogadores do Flamengo, que estavam na Copinha, vão integrar o elenco profissional do clube durante o Campeonato Carioca de 2024. Um deles é o goleiro cearense Dyogo Alves, titular da equipe do Ninho do Urubu na maior competição de base do país. O jogador de 19 anos é cotado para ser o terceiro goleiro do time principal após o acerto de Santos, que se apresenta ao Fortaleza em fevereiro.

O técnico do Sub-20, Mário Jorge, e mais cinco membros da comissão técnica também chegam para comandar o time no início do Carioca. Enquanto isso, a equipe principal estará em pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos.

A integração dos atletas da base faz parte do planejamento do clube para duas partidas do Campeonato Estadual, contra Nova Iguaçu e Portuguesa, as mesmas em que Santos vai disputar antes de se apresentar ao Tricolor do Pici.

O Flamengo estreia no Carioca contra o Audax-RJ, fora de casa. O duelo será no dia 17 de janeiro, na Arena da Amazônia, às 21h30 (de Brasília).

JOGADORES INTEGRADOS AO TIME PRINCIPAL DO FLAMENGO:

Goleiros: Dyogo Alves e Caio Barone;

e Caio Barone; Laterais: Daniel Sales, Lucyan e Zé Welinton;

Zagueiro: Diegão;

Volantes: Rayan Lucas e Caio Garcia;

Meia-atacante: Lorran;

Atacantes: Petterson, Werton e Pedro Estevam.