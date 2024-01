Goleiro cearense que sobreviveu a incêndio no Ninho do Urubu ganhará vaga no elenco do Flamengo

Sobrevivente da tragédia do Ninho do Urubu, o cearense Dyogo Alves pode ganhar a oportunidade de subir para o time profissional do Flamengo. Com a saída de Santos para o Fortaleza, o time carioca não tem planos de contratar um novo nome e vai buscar na base um jogador para repor na posição.

Perto de completar 20 anos, o atleta é o primeiro na fila para a subir ao profissional do elenco Rubro-Negro. Em seguida, há o goleiro Lucão (nascido em 2005) e Caio Barone (2006). A informação é do ge. O jogador é um dos sobreviventes da tragédia ocorrida em 2019, que matou 10 jovens, de 14 a 16 anos, da geração dos "Garotos do Ninho."

No profissional, ele chegou a ser relacionado apenas uma vez e participou de aquecimento no Maracanã. Porém, após ser titular na primeira fase da Copinha, o goleiro terá oportunidade de integrar de forma definitiva o elenco profissional do Flamengo.

Dyogo assumiu o gol do sub-20 em agosto de 2023, após a venda de Kauã Santos para o Eintracht Frankfurt (ALE). O cearense foi herói no título do Brasileiro Sub-20, quando fez defesas importantes na partida e nas cobranças de pênaltis contra o Palmeiras.

O jogador também passou pela seleção brasileira sub-15 e participou de treinamentos com a equipe principal antes da partida contra o Chile, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Dyogo chegou ao Flamengo com 15 anos de idade. Ele assinou o primeiro contrato profissional com o time carioca em 2020, com vínculo até o fim de 2024.