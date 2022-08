Goleiro Bruno quer teste de DNA em programa de TV após cobrança da Justiça por pensão alimentícia

Com uma dívida milionária por falta de pensão alimentícia, o goleiro Bruno Fernandes, ex-Flamengo, deseja fazer um exame de DNA na TV para atestar a paternidade de Bruninho, filho que teve com Eliza Samúdio. Em 2012, o jogador foi condenado por 22 anos e três meses pelo crime de homicídio triplamente qualificado pela morte da ex-namorada.

"Acordo foi feito! Quem não aceitou foi a outra parte. E aí Justiça? Nunca disse que não iria pagar. Outra coisa, por que a Justiça ignora o DNA? Faço um apelo aos programas sensacionalistas, topo o DNA ao vivo", publicou no Instagram.

Legenda: O goleiro Bruno Fernandes disse que pode fazer fazer um teste de DNA ao vivo na televisão Foto: reprodução / Instagram

Um novo mandado de prisão foi expedido contra o atleta, dessa vez pela falta de pagamento da pensão do próprio filho. Os valores não estariam sendo pagos desde janeiro de 2020. A dívida já estaria em R$ 90,7 mil.

Bruno apresentou proposta de acordo em que pagaria R$ 30 mil à vista e o restante parcelado em 12 vezes. Após isso, a defesa alegou exagero e ilegalidade na pena. Dentro das tratativas, não houve nenhum acerto.

Vaquinha virtual

Com o pedido de prisão decretado pela Justiça contra o ex-goleiro Bruno por falta de pagamento da pensão do filho com Eliza Samudio, a esposa dele, a esteticista Ingrid Calheiros, lançou, no domingo (14), uma campanha de arrecadação virtual para conseguir o dinheiro e quitar a dívida. A vaquinha tem a meta de arrecadar R$ 90 mil.

Até quarta-feira (17), a campanha já havia arrecadado mais de R$ 19 mil com diversos apoiadores.

“Criei essa Vaquinha em prol da pensão alimentícia de Bruninho, ao qual não foi aceito um acordo ou plano de pagamento! Somente o pagamento integral suspende o mandado de prisão do Bruno nesse momento. Conto com você que conhece o Bruno de verdade e para todos aqueles que são fãs e acompanharam tanto a carreira quanto essa difícil trajetória que temos passado. Ele é impedido de trabalhar, mas é obrigado a pagar pensão, sendo que ainda tem mais 3 filhas que dependem do pai”, diz o texto da campanha.

Goleiro Bruno

Desde julho de 2019, Bruno cumpre pena em regime semiaberto domiciliar. Atualmente, o ex-goleiro mora na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ele foi condenado a uma pena de 20 anos e 9 meses pela morte de Eliza Samudio, crime que ocorreu em 2010.

