Goleiro André Luiz deixa o Ceará e se despede nas redes sociais

O goleiro André Luiz não fica no Ceará para a temporada 2024. O jogador, que integrou as categorias de base do Vovô em 2019 e teve poucas oportunidades no profissional, se despediu do clube nas redes sociais.

"Hoje se encerra mais um ciclo na minha carreira. Foram quatro anos de muito aprendizado e dedicação diária a essa camisa. Fica a minha gratidão a todos que compartilharam essa história comigo e me ajudaram nessa caminhada. Que 2024 seja um ano melhor pra todos nós. Muito obrigado Ceará", escreveu.

Poucos jogos

Na temporada 2023, André foi terceiro goleiro, com Richard e Bruno Ferreira, se alternando na titularidade na maior parte do ano. O arqueiro só foi estrear na temporada 2023 em julho, em jogo diante do Vila Nova no Castelão, vencido pelo Ceará por 1 a 0, pela 18ª rodada da Série B.

Ao todo, ele fez 6 jogos na temporada, sendo os últimos 5 com o atual técnico, Vágner Mancini. Além do jogo com o Vila, ele esteve em campo contra Novorizontino (28ª rodada), Chapecoense (29ª rodada) Atlético/GO (30ª rodada), CRB (31ª rodada) e Juventude (38ª rodada). A sequência se deu devido a um desentendimento entre o treinador e o titular Bruno Ferreira no jogo contra o Novorizontino, em que André Luiz foi para a partida ainda no intervalo. Assim, foram 6 jogos (ou 495 minutos) e 8 gols sofridos.

Títulos na Base

André Luiz integrou as categorias de base do Botafogo/RJ, nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20 até a temporada 2019. Em 2019, o goleiro foi transferido para o Ceará e passou a integrar a categoria Sub-20 do Alvinegro de Porangabuçu.

Na base do Vovô, comemorou títulos como Campeonato Cearense Sub-20 em 2019, Brasileirão de Aspirantes 2020.