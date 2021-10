Goleira espanhola, Alba Aragón é diagnosticada com "doença homossexual" por ginecologista

A goleira Alba Aragón, do CAP Ciudad de Murcia, da 4ª divisão da Espanha, viveu uma situação "inesperada" ao se consultar no Hospital Reina Sofía, na última segunda-feira (4), para realizar exames ginecológicos.

Durante a consulta, a arqueira relatava incômodo com a irregularidade do ciclo menstrual e comentou sobre sua sexualidade com o médico - que não teve a identidade revelada. Ao receber o laudo médico, Aragón foi diagnosticada com "doença homossexual". A arqueira havia concordado que a orientação sexual constasse na ficha, mas ficou surpreendida ao notar que o especialista havia citado na área de doenças.

“Contei que era homossexual porque achei que pudesse ser relevante para os exames que iria fazer. Eu gosto de mulheres desde os 15 anos e não tenho vergonha de dizer. O que eu não esperava é que aparecesse no relatório literalmente como uma doença”, relatou a goleira de 19 anos.

Apoio

Alba Aragón recebeu apoio da comunidade LGBTQIA+. O coletivo Galactyco enviou uma carta ao Serviço de Saúde da Espanha, exigindo uma atitude imediata, além de um pedido de desculpas.

A atleta também recebeu apoio do CAP Ciudad de Murcia. A equipe espanhola exigiu que as responsabilidades fossem esclarecidas.

"“Exigimos que as responsabilidades sejam esclarecidas e apoiamos incondicionalmente a jogadora em sua corajosa reclamação”

STOP LGTBIFOBIA |



🏳️‍🌈 Desde el @CiudadDeMurcia queremos denunciar públicamente la denigrante discriminación sufrida por nuestra portera Alba en el Hospital Reina Sofía.



Exigimos que se depuren responsabilidades y apoyamos incondicionalmente a la jugadora en su valiente denuncia. pic.twitter.com/7VxNd4oBzP — CAP Ciudad de Murcia (@CiudadDeMurcia) October 6, 2021

O Serviço de Saúde da Espanha se manifestou lamentando o ocorrido e alegou ter "sido um erro de computador". O ministro da saúde Juan José Pedreño tratou a atitude do médico como "um pequeno erro".