Golden State Warriors x Boston Celtics pelo jogo 5 da final da NBA: horário, onde assistir e palpite

Golden State Warriors e Boston Celtics se enfrentam neste segunda-feira (13) no quinto jogo da final melhor de três da NBA. A partida começa às 22h (horário de Brasília) e será realizada em São Francisco (CA), no ginásio Chase Center.

A final da NBA está empatada em 2 a 2, com vitória dos Celtics nos Jogos 1 e 3, e vitória dos Warriors nos Jogos 2 e 4. Quem vencer nesta segunda dá um passo importantíssimo rumo ao título, podendo ser campeão no 6º jogo na quinta-feira (16).

