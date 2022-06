Gol de Vini Jr. contra Sevilla é eleito o mais bonito do Campeonato Espanhol

A temporada mágica vivida por Vinícius Júnior segue ainda rendendo bons frutos ao jogador do clube merengue. Autor do gol que deu o 14º titulo da Champions League ao Real Madrid, o atacante levou o prêmio de gol mais bonito do Campeonato Espanhol. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (8) e premia o lance do jogo contra o Sevilla, quando Vini acerta chute de fora da área, pela 15ª rodada da LaLiga.

Na jogada contra os rojiblancos, o camisa 20 recebe lançamento na ponta esquerda, domina com o peito, tira de dois marcadores e acerta forte chute antes de chegar na grande área. A bola na rede aos 42 minutos da etapa final consolidou a vitória por 2 a 1 dos merengues, que conquistaram o Campeonato Espanhol 2021/22.

O tento foi um dos 17 marcados por Vinícius na LaLiga, terminando na vice-artilharia do torneio. Ele e Raúl Tomás, do Espanyol, ficaram atrás apenas de Karim Benzema, que marcou 27 gols na LaLiga.

A marcante temporada com a camisa do Real Madrid rendeu a Vini Jr. a segunda posição no ranking do Top 10 jogadores mais valiosos do mundo. Com 21 anos, o jovem atacante foi avaliado em R$ 947 milhões pelo CIES Football Observatory.