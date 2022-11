Goiás x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Goiás e São Paulo se enfrentam na última rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (13). O duelo será às 16h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia.

O Tricolor Paulista está em 11º na tabela e soma 51 pontos. A equipe comandada por Rogério Ceni ainda sonha com vaga na Libertadores. Para isso, além de vencer o adversário precisa torcer pelos tropeços de Botafogo e América-MG, e que o Fortaleza fique ao menos no empate com o Santos.

Sem mais aspirações no torneio, o time comandado por Jair Ventura está em 13º e soma 46 pontos. O time já está garantido na Sul-Americana e não tem chance de beliscar vaga na Liberta.

ONDE ASSISTIR

SporTV e Premiere

PALPITES:

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

GOIÁS - Tadeu; Maguinho; Lucas Halter, Reynaldo e Sávio; Auremir, Matheus Sales e Marquinhos Gabriel; Apodi, Pedro Raul e Diego. Técnico: Jair Ventura.

SÃO PAULO - Felipe Alves, Rafinha, Ferraresi e Léo; Marcos Guilherme, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA:

Goiás x São Paulo

Data e hora: 13/11, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)