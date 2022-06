Goiás x Internacional: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Goiás entra em campo nesta quarta-feira (15) às 20:30h (horário de Brasília), contra o Internacional pelo Brasileirão. A partida será no Estádio da Serrinha, em Goiânia. A equipe mandante vem de dois empates contra Fortaleza e Ceará, soma 14 pontos e ocupa a 14ª posição na tabela. Já o Colorado chega com a confiança lá em cima depois da vitória por 3x1 contra o Flamengo na rodada passada. O Inter briga na parte de cima da tabela e ocupa a 4ª colocação com 18 pontos.

Onde assistir o jogo

Partida será transmitida pelo Premiere.

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Goiás: Tadeu, Sidnei, Reynaldo e Caetano; Maguinho, Matheus Sales, Caio Vinícius e Dada Belmonte; Elvis, Pedro Raul e Vinicius. Técnico: Jair Ventura.

Internacional: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Moisés; Gabriel, Johnny, Edenilson e Alan Patrick; David e Wanderson. Técnico: Mano Menezes.

Goiás x Internacional

Estádio: Estádio de Hailé Pinheiro, em Goiânia, Goiás

Horário: 20:30h (de Brasília), quarta-feira, 15 de junho