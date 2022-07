Goias x Fluminense: confira horário, palpites e prováveis escalações

Goias entra em campo nesta quarta-feira, 20 de julho às 19:00h (horário de Brasília), contra o Fluminense pelo Brasileirão. A partida será no Estádio de Hailé Pinheiro, em Goiânia, Goiás.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão, do SporTV, e via pay-per-view, do canal Premiere.

Palpites

Escalação

Goiás: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo e Caetano; Diego, Matheus Sales, Caio Vinícius, Fellipe Bastos (Luan Dias) e Vinícius; Nicolas e Pedro Raul

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Gustavo, André e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano.

Goias x Fluminense

Estádio: Estádio de Hailé Pinheiro, em Goiânia, Goiás

Horário: 19:00h (de Brasília), quarta-feira, 20 de julho