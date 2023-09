Goiás x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Goiás entra em campo nesta quarta-feira, 20 de setembro às 19:00h (horário de Brasília), contra o Flamengo pelo Brasileirão. A partida será no Estádio de Hailé Pinheiro, em Goiânia, Goiás.

O Esmeraldino é o 16º colocado com 25 pontos, enquanto o Fla, envolvido com a final da Copa do Brasil, é o 5º com 39.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora: Premiere

Palpites

Escalação

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques; Allano, João Magno e Anderson Oliveira.

Flamengo: Matheus Cunha (Rossi), Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Victor Hugo e Everton Ribeiro; Bruno Henrique (Everton Cebolinha) e Pedro.

Goiás x Flamengo

Estádio: Estádio de Hailé Pinheiro, em Goiânia, Goiás

Horário: 19:00h (de Brasília), quarta-feira, 20 de setembro