Goiás x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Goiás entra em campo neste domingo (11), às 19h (de Brasília), contra o Flamengo pela Série A de 2022. A partida será no Serrinha, em Goiânia/GO.

No início da 26ª rodada, o Goiás está em 9º, com 35 pontos. O Flamengo é o vice-líder, com 44.

Palpites

Prováveis escalações

| Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Vinícius, Dadá Belmonte e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura. Flamengo | Santos; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Aryton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Éverton Ribeiro e Diego; Marinho e Éverton Cebolinha. Técnico: Dorival Júnior.

Ficha técnica | Goiás x Flamengo

Competição : Série A de 2022 - 26ª rodada.

: Série A de 2022 - 26ª rodada. Estádio: Serrinha, em Goiânia/GO.

Serrinha, em Goiânia/GO. Horário e data: 19h (de Brasília), domingo, 11 de setembro.

19h (de Brasília), domingo, 11 de setembro. Transmissão: Premiere.