Goiás x Estudiantes-ARG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Goiás e Estudiantes-ARG entram em campo nesta quarta-feira (9), às 19h de Brasília, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), para disputar a partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2023. O Estudiantes venceu o jogo de ida por 3 a 0.

O Goiás terminou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo G, com 12 pontos em seis rodadas, e se classificou direto para as oitavas de final. Já o Estudiantes-ARG ficou na segunda posição do Grupo C, somando 14 pontos em seis partidas. Na fase de playoffs, a equipe argentina eliminou o Barcelona (EQU) por 5 a 2 no placar agregado.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por ESPN e Star +​.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Allano (Vinícius), João Magno e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista.

Estudiantes-ARG: Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Nuñez, Lollo e Benedetti; Jorge Rodríguez, Santiago Ascacíbar, Rollheiser, Zuqui e Zapiola (Carrillo); Mauro Méndez. Técnico: Eduardo Domínguez.

GOIÁS X ESTUDIANTES-ARG | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data: 09/08/2023 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)