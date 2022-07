Goiás bate Coritiba em duelo direto e acaba com jejum de vitórias no Brasileirão

Em um dos jogos que abriram as disputas da 20ª rodada, a primeira do segundo turno do Brasileirão, na tarde deste sábado, o Goiás fez jus ao fator casa para acabar com um jejum de três jogos sem vitória. Em um duelo direto de meio de tabela, o time goiano recebeu e venceu o Coritiba, pelo placar de 1 a 0, no Estádio da Serrinha. Pedro Raul, no segundo tempo, fez o único gol da partida.



Com o resultado, o Goiás chegou aos 25 pontos e subiu para a 11ª colocação. Já o Coritiba segue sem vencer em casa neste Brasileirão e viu sua gordura para a zona de rebaixamento diminuir. Com 22 pontos, o time paranaense é 14ª. O Cuiabá, que é atualmente o primeiro time dentro do Z-4, tem 20 e ainda joga na rodada.

