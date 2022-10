Goiás x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Goiás entra em campo neste sábado (29), às 19h30 (horário de Brasília), contra o Corinthians, em duelo atrasado da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

Onde assistir

A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego, Lucas Halter, Reynaldo e Hugo; Matheus Sales, Caio Vinícius e Luan Dias; Dadá Belmonte, Pedro Raul e Vinícius. Técnico: Jair Ventura.

Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Giuliano; Mateus Vital, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vitor Pereira.

Goiás x Corinthians | Ficha Técnica

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data: 29/10/2022 (sábado)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Árbitro de Vídeo (VAR): Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA-MG)

