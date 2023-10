Goiás x Bahia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Goiás e Bahia entram em campo neste sábado (07), às 16h de Brasília, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), para disputar a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Na última rodada, o Goiás, que é o 16º colocado com 27 pontos, empatou por 1 a 1 com o Botafogo. Para o duelo contra o Bahia, o time esmeraldino terá os desfalques de Allano, Morelli e Maguinho.

Já o Bahia ocupa a 18ª posição, com 25 pontos ganhos. A equipe vem de derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. A expectativa é que Cauly volte ao time titular após quatro jogos fora por lesão.

Transmissão

O jogo será transmitido pelo Premiere.

Palpites

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Goiás: Tadeu, Bruno Santos, Lucas Halter, Bruno Melo, Hugo; Luis Oyama, Willian e Guilherme Marques; Alesson, João Magno, Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista.

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Hugo (Raul Gustavo) e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano e Cauly; Ademir, Rafael Ratão e Biel (Yago Felipe). Técnico: Rogério Ceni.

GOIÁS x BAHIA | FICHA TÉCNICA

Competição: 26ª rodada da Série A

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Data: 07/10/2023 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)