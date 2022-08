Goiás x Atlético Goianiense: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Goiás entra em campo neste sábado (27), às 16h30 (horário de Brasília), contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão. A partida será no Estádio de Hailé Pinheiro, em Goiânia, Goiás.

A partida é um clássico goiano, com o Esmeraldino fazendo grande campanha, com 29 pontos em 11º, enquanto o Dragão está no Z4 com 22 pontos, em 19º.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Escalação

Escalação

Goiás

Tadeu, Diego, Lucas Halter, Caetano, Juan, Auremir, Matheus Sales, Dadá Belmonte, Vinícius, Nicolás e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura

Atlético/GO

Renan, Hayner, Wanderson, Arthur, Edson, Baralhas, Wellington Rato, Jorginho, Luiz Fernando e Airton. Técnico: Jorginho

Goias x Atletico Goianiense

Estádio: Estádio de Hailé Pinheiro, em Goiânia, Goiás

Data: Sábado, 27 de agosto

Horário: 16:30h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique - CE

Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira - CE

Assistente 2: Márcia Bezerra Lopes Caetano - RO

Árbitro de Vídeo: Rafael Traci - SC