Goiás x América-MG: confira horários, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Nesta quarta-feira, (26), o Goiás recebe o América-MG no estádio Hailé Pinheiro às 21h45 em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão Série A.

O Goiás atualmente ocupa a 14ª posição com 41 pontos e o América está em 9º com 45. A última rodada das equipes foram bem diferentes, a equipe comandada por Jair Ventura venceu o Cuiabá por 2 a 1 com gols de Pedro Raul e Vinícius e o Coelho foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1 e Everaldo marcou o único gol do alviverde.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Globo e Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Goiás: Tadeu; Lucas Halter, Caetano e Reynaldo; Diego, Auremir, Caio Vinícius e Hugo; Dadá Belmonte, Pedro Raul e Vinícius. Técnico: Jair Ventura

América-MG: Cavichioli; Cáceres, Ricardo Silva, Éder e Danilo Avelar; Juninho, Lucas Kal e Alê; Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida. Técnico: Vagner Mancini

GOIÁS X AMÉRICA-MG | FICHA TÉCNICA

Horário: 21h45

Data: 26/10/2022

Local: Hailé Pinheiro - GO

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

Árbitro de Vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)