Goiás tem acerto verbal com Willian Oliveira e conversa com Ceará para contratar atleta

O Goiás tem acerto verbal com o volante Willian Oliveira, do Ceará, e iniciou as conversas com o clube cearense para contratar o atleta para 2023. A informação é do jornalista Venê Casagrande, do Jornal O Dia.

Oliveira tem contrato com o Ceará até maio de 2023 e não deve permanecer para a disputa da 2ª divisão. O atleta chegou ao clube em 17 de fevereiro de 2021, após se destacar no título da Série B da Chapecoense. No clube, enfrentou lesões e disputou apenas 23 partidas.

Cedido ao Cruzeiro nesta temporada, contribuiu para o acesso e o título da Série B. Oliveira disputou 43 partidas, com dois gols marcados.

