Goiás enfrenta o Fortaleza com pelo menos três desfalques; veja detalhes

O Fortaleza encara o Goiás neste sábado (5), em jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Estádio Hailé Pineiro (Serrinha), em Goiânia. Para o jogo, os donos da casa devem ter pelo menos três desfalques. Entre eles, o lateral Bruno Melo, que pertence ao Tricolor e está emprestado ao time Esmeraldino.

A equipe comandada por Armando Evangelista pode não ter em campo pelo o trio: O lateral Sander, contusão muscular na coxa esquerda, e o meia Diego, com edema ósseo na coluna estão fora. Todos no Departamento Médico. No entanto, Maguinho passou por trabalho de fisioterapia e tem chance de retorno para o duelo contra o Tricolor.

Quem também está fora, por força de contrato, é o lateral cearense Bruno Melo. O jogador foi emprestado para a equipe goiana no início da temporada e não poderá atuar contra o clube ao qual pertence.

Além disso, o time tem outros seis pendurados, com dois amarelos, que podem entrar em campo. São eles: os atacantes Allano, Alesson e João Magno, o meia Guilherme, além de Bruno Santos e Morelli, que receberam cartão no jogo contra o Grêmio.

O Esmeraldino vem de derrota na Sul-Americana. A equipe foi derrotada por 3 a 0 pelo Estudiantes, na última quarta-feira (2). A equipe empatou com o Grêmio na última rodada do Brasileirão e está em 16º na tabela, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Goiás e Fortaleza se enfrentam neste sábado (5), a partir das 18h30 (de Brasília), na Serrinha. O duelo é válido pela 18ª do torneio nacional. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o jogo ao vivo e em tempo real.