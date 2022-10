Goiás encara Ceará com força máxima e terá retorno importante; veja detalhes

O Goiás encara o Ceará nesta quarta-feira (5), em jogo da 30ª rodada do Brasileirão. O técnico Jair Ventura não terá desfalques para o duelo. A principal novidade será o retorno do atacante Vinícius.

Recuperado de lesão no joelho, o atacante foi relacionado. Caso seja titular na equipe, Vinícius deve entrar no lugar do volante Matheus Sales.

Assim, o time em campo deve ser: Tadeu; Maguinho; Lucas Halter, Reynaldo e Sávio; Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte.

A equipe esmeraldina perdeu nas duas últimas rodadas e não vence há quatro jogos. O time está em 12º e soma 37 pontos. Ceará e Goiás se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão.