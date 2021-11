Goiás derrota Guarani em Campinas e garante acesso à Série A de 2022

O Goiás está de volta à Série A, um ano após sua queda. O acesso veio nesta segunda-feira à noite com a vitória sobre o Guarani, por 2 a 0, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 37.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto era o mais aguardado da penúltima rodada



A vitória deixou o Goiás na terceira posição, agora com 64 pontos, não podendo ser mais ultrapassado pelo CRB (5º, com 60 pontos) e que só poderá chegar a 63 na última rodada. Assim, os goianos se juntam ao campeão Botafogo e ao vice-líder Coritiba, que também já garantiram o acesso.

O MAIOR DO CENTRO-OESTE TÁ DE VOLTA! 🇳🇬 pic.twitter.com/Da6X0URWX3 — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) November 23, 2021

Já o Guarani se complicou, mas ainda tem chances matemáticas de acesso. Os paulistas caíram para o sétimo lugar, com 59 pontos. Para subir à Série A, terá que vencer o campeão Botafogo, no Rio de Janeiro, na última rodada, e ainda contar com tropeços dos rivais Avaí (4.º), CRB (5.º) e CSA (6.º).

Goiás melhor

Com bola rolando, o Guarani teve a iniciativa de ir ao ataque, mas sofreu duro golpe aos sete minutos, quando Élvis cobrou falta do lado esquerdo, a bola desviou no meio do caminho na cabeça de Pablo e foi para no fundo das redes. O goleiro Rafael Martins chegou a tocar na bola antes dela entrar.



Mesmo atrás no placar, o Guarani não se abateu e seguiu melhor em campo, tendo mais posse de bola e arriscando chutes à meta do Goiás. Aos 19 minutos, Régis tabelou com Júlio Cesar dentro da área e o meia finalizou colocado, obrigando Tadeu a defender com a ponta dos dedos, mandando para fora.



Ao contrário do Guarani, o Goiás foi efetivo no ataque e aos 28 minutos ampliou o placar. Artur cruzou da esquerda, o goleiro Rafael Martins saiu mal do gol e Nicolas cabeceou para o gol, encerrando um jejum de gols que já durava 14 partidas.



A boa vantagem fora de casa deixou o Goiás tranquilo em campo, enquanto o Guarani seguiu em cima. Antes do intervalo, aos 45, Pablo recebeu na entrada da área e finalizou forte para mais uma boa defesa do goleiro Tadeu, o melhor jogador do primeiro tempo



Acesso Esmeraldino

No segundo tempo não restou alternativa ao Guarani senão seguir no ataque em busca do primeiro gol. Logo no primeiro minuto, Índio recebeu cruzamento e cabeceou por cima do travessão do goleiro Tadeu.



A postura do Goiás foi mais cautelosa, uma vez que a vitória garantia o time na Série A. Os visitantes controlaram o jogo e buscaram os contra-ataques para fazer o terceiro gol. Num dos lances, aos 27, Dadá Belmonte disparou pela esquerda e chutou cruzado para defesa do goleiro Rafael Martins.



A reta final da partida foi tensa em Campinas. O Guarani tentou descontar no placar aos 34 minutos, quando Lucão do Break recebeu cruzamento e cabeceou no canto esquerdo, com o goleiro Tadeu fazendo excelente defesa.



Antes do apito final, Nicolas, do Goiás se envolveu em confusão com o banco de reservas do Guarani e foi expulso mesmo após ter sido substituído. O Goiás controlou a partida e esperou o apito final para comemorar o acesso à Série A.



Tabela

O Guarani volta a campo pela 38ª e última rodada no domingo, quando visitará o Botafogo, às 16 horas, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Já o Goiás, no mesmo dia e horário, receberá o Brusque, no Serrinha, em Goiânia (GO).