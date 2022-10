Goiás x Fortaleza: veja horário, onde assisti, palpites e prováveis escalações

Depois da vitória por 3x2 em cima do Flamengo na última rodada, o Fortaleza volta á campo neste sábado (01) para enfrentar o Goiás em confronto direto pela Série A. As equipes vão se enfrentar no Estádio da Serrinha, em Goiânia, a partir das 19h (horário de Brasília).

Caso vença, o Leão chega aos 37 pontos e iguala a pontuação do rival, mas pelo número de vitórias garantiria a posição do Goiás na tabela. O Fortaleza tenta emplacar dois triunfos seguidos, chegar mais perto dos 45 pontos da permanência e buscar coisas maiores na reta final do torneio.

No primeiro turno, os times empataram em 1x1 na Arena Castelão.

O Tricolor inicia a rodada na 14ª colocação com 34 pontos, enquanto o Goiás tem 37 e ocupa a 11ª posição.

Onde assistir a partida

O jogo será exibido no Premiere, Rádio Verdes Mares e em Tempo Real pelo Diário do Nordeste.

Momento das equipes - acompanhe o pré-jogo

O Goiás vem de uma sequência abaixo com três rodadas sem vencer, foram dois empates e uma derrota contra o Botafogo na última rodada. O time do treinador Jair Ventura conta com retornos importantes do artilheiro Pedro Raul e Sávio. As baixas são Danilo Barcelos e Fellipe Bastos por suspensão. O Departamento Médico do time tem Caetano, Dadá Belmonte e Vinícius.

Já o Leão de Juan Pablo Vojvoda voltou a vencer contra o Flamengo e não sofre com desfalques importantes. Apenas Lucas Lima não viajou com a delegação para Goiânia. Robson e Zé Welison voltam ao time em relação a escalação anterior.

Desde o início do segundo turno, o Fortaleza soma seis vitórias, um empate e duas derrotas.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo e Sávio; Auremir, Matheus Sales (Vinícius) e Marquinhos Gabriel; Renato Júnior (Dadá Belmonte), Pedro Raul e Diego. Técnico: Jair Ventura.

Fortaleza: F. Miguel, Tinga, Benevenuto, Brítez, Capixaba; L. Sasha, Hércules (Zé Welison), Caio Alexandre; Moisés, Pedro Rocha e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Palpites

Ficha Técnica | Goiás x Fortaleza

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha

Transmissão: TV Verdes Mares na TV aberta, no Premiere, Rádio Verdes Mares e em Tempo Real pelo Diário do Nordeste.

