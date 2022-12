Globo cria marca d'água 'Rei eterno' em homenagem a Pelé

Em homenagem a Pelé, a TV Globo criou uma marca d'água 'Rei eterno', que morreu aos 82 anos nesta quinta-feira (29), com falência múltipla de órgãos. O ex-jogador de futebol é considerado por muitos o maior jogador da história do futebol mundial.

O brasileiro lutava contra um câncer de cólon que já estava em estado de metástase e realizava quimioterapia. Pelé havia sido internado às pressas, em novembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Na emissora, a programação foi interrompida com o Plantão da Globo para informar o falecimento do rei. A notícia foi dada por Renata Vasconcellos, na bancada do Jornal Nacional.

Após a morte, foram exibidas reportagens especiais que resgataram momentos marcantes da vida de Edson Arantes do Nascimento.

Falência múltipla de órgãos

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos", escreveu a unidade.

Ainda de acordo com a nota, os órgãos de Pelé começaram a falhar devido à progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. "O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol", concluiu o comunicado.

O boletim é assinado pelos médicos Fábio Nasri, Rene Gansl, Alexandre Holthausen e Miguel Cendroroglo Neto.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte