Globo anuncia retorno de Tiago Leifert para narrar partidas da Copa do Mundo do Catar

O Grupo Globo acertou o retorno do jornalista Tiago Leifert. O ex-apresentador do Globo Esporte e do Big Brother Brasil será responsável por narrar as partidas da Copa do Mundo do Catar no Globoplay, no Sportv e no ge.globo. O paulista narrará uma partida por dia principal competição de seleções da FIFA. Os confrontos do Mundial acontecem entre 18 de novembro e 21 de dezembro.

O apresentador chega para ser o responsável por comandar as partidas com uma linguagem descontraída. Após sair da apresentação do BBB, em 2021, Leifert estava narrando e comentando partidas da Copa do Brasil na Amazon Prime.

Tiago comandará, também, os programas de pré e pós-jogos da Copa do Mundo. O retorno do apresentador foi anunciado pelo diretor de Conteúdo do Esporte da Globo, Renato Ribeiro, em apresentação no Rio de Janeiro.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte