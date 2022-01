Ginásio Aécio de Borba sedia torneio de levantamento de peso com moldes dos jogos olímpicos

Um torneio de levantamento de peso nos moldes olímpicos. Assim será a I Copa Dragão do Mar de levantamento de peso, competição promovida pela Federação Cearense de Levantamento de Peso (FELP-CE) e que acontecerá nos dias 12 e 13 de fevereiro no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza. A expectativa é de que o Torneio conte com a participação de cerca de 80 atletas.

A disputa, que servirá como uma das etapas para a seletiva da formação da Seleção Cearense de 2022, será dividida em sete categorias femininas (49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg, 76 kg, 87 kg e + 87kg) e sete categorias masculinas (61 kg, 67 kg, 73 kg, 81 kg, 96 kg, 109 kg e + 109 kg).

A divisão destas categorias é a mesma com que a modalidade foi dividida nos jogos olímpicos de Tóquio, em 2021.

LPO no Ceará

Legenda: Competição ocorrerá em fevereiro Foto: Danilo Lima/Divulgação

De acordo com a presidente da Federação Cearense de Levantamento de Peso, Andrea Sabino, a Competição é uma das três Copas da modalidade, que acontecerão neste ano e que servirão como etapas para a formação da Seleção Cearense 2022.

Para figurar entre os melhores do Estado, é preciso obter boa pontuação em uma destas Copas e também no Campeonato Cearense da modalidade. É preciso também estar bem rankeado na modalidade. Para a gestora, a triagem deve aproveitar o máximo possível de atletas para formar a Seleção Cearense da temporada. Os escolhidos representarão o Estado no Campeonato Brasileiro, que está previsto para o mês de maio.

"Nossa intenção é levar o máximo de atletas cearenses para o Campeonato Brasileiro e fortalecer o esporte estadual. Iremos conversar com os atletas sobre planejamento anual de competições e já traçar metas para que cada atleta veja as possibilidades de participar do Brasileiro, que já está com o calendário em maio", disse.

Andrea também anunciou que a Federação pretende implementar novidades para os praticantes do esporte no estado, como curso técnico para treinadores de levantamento de peso e, pelo menos a cada dois meses, oficinas sobre a modalidade.

As inscrições estão abertas no site da Federação e seguirão até o dia 7 de fevereiro. O público que quiser comparecer ao evento deverá levar um 1kg de alimento não-perecível, além de portar comprovante de vacinação contra a Covid-19 com as duas doses ou com a dose única da Janssen.

Serviço

I Copa Dragão do Mar de Levantamento de Peso

Datas: 12 e 13 de fevereiro

Local: Ginásio Aécio de Borba

Horário: 8 às 12 (dia 12) e 8h às 17h (dia 13)

Inscrições: felpceara.com/copa-dragao-do-mar-2022

