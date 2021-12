Gilberto se despede do Bahia e responde perfil da Copa do Nordeste: "vou sentir saudade"

O atacante Gilberto se despediu oficialmente do Esporte Clube Bahia. Com contrato encerrado no mês de dezembro, o atleta não permanecerá no Tricolor para a disputa da Série B na temporada 2022.

Nas redes sociais, o camisa 9 demonstrou gratidão ao ex-clube. Em quatro temporadas pelo Bahia, Gilberto marcou 83 gols e concedeu 14 assistências, em 189 partidas disputadas. Em comentário ao perfil oficial da Copa do Nordeste, o centroavante falou em "saudade" de seguir disputando a artilharia da competição.

"Vou sentir saudade de brigar pela artilharia da sua disputa...", escreveu Gilberto.

Legenda: Gilberto respondeu o perfil oficial da Copa do Nordeste Foto: Reprodução

Rumo ao Oriente Médio

O atacante Gilberto deve estar de saída para o Oriente Médio. O atleta recebeu proposta milionária do Al-Nasr, dos Emirados Árabes. Com 33 anos, o camisa 9 mira o exterior. No cenário nacional, foi sondado por Ceará e Fortaleza, além de outros clubes da Série A.

Em entrevista ao podcast CEnaRede, do ge.globo, o presidente Robinson de Castro tratou a vinda do atleta como "uma grande fofoca". E ainda garantiu que o Gilberto "nunca foi uma possibilidade" para o Ceará, em virtude do desejo de atuar no exterior.