Gil do Vigor compõe chapa de Yuri Romão nas eleições do Sport

O ex-BBB e economista Gil do Vigor aceitou o convite para compor a chapa que vai concorrer para a diretoria executiva do Sport Recife. Torcedor do Leão da Ilha, ele comemorou a nova empreitada nas redes sociais nesta quarta-feira (14).

'Estou muito grato pelo convite que recebi para fazer parte da chapa que vai concorrer a área executiva do Sport Recife, meu time de coração. Aceitei o convite pois quero trazer ideias que ajudem na criação de um time mais inclusive e diverso. Quero poder ajudar esse projeto da melhor forma possível, de dentro para fora!", escreveu o ex-BBB.

O pernambucano vai integrar a chapa encabeçada por Yuri Romão, nomeada 'Sport do Futuro'. O atual presidente disputa nova eleição para o biênio 2023-2024. O ex-BBB vai compor o grupo como diretor de inclusão e diversidade.

Gil sofreu ataque homofóbico de Flávio Koury, conselheiro do clube, em 2021. O caso ficou em julgamento por seis meses, mas o Conselho Deliberativo decidiu não punir o agressor.

Sport do Futuro é a única chapa concorrente no pleito. A votação ocorrerá na sexta-feira (16), na sede do clube.

