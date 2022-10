Getafe x Real Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol o Real Madrid visita nesta sexta-feira, (8), a equipe do Getafe. O jogo acontecerá no Coliseum Alfonso Pérez, às 16h.

Para a partida os técnicos não poderão contar com alguns jogadores. Mauro Arambarri e Jaime Seoane, serão desfalques do Getafe. Pelo lado do Real Madrid, Thibaut Courtois, Dani Ceballos e Karim Benzema são desfalques confirmados na partida.

Onde assistir

O jogo terá transmissão dos canais ESPN e Star+.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Getafe: Soria; Suarez, Dakonam, Duarte, Álvarez e Iglesias; Aleña, Milla e Algobia; Unal e Mayoral. Técinico: Quique Flores

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militão, Alaba e Mendy; Modric, Tchouameni e Kroos; Valverde, Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

Getafe x Real Madrid | Ficha Técnica

Data: 08/10/2022

Horário: 16h

Local: Coliseum Alfonso Pérez

Arbitragem: Antonio Miguel Mateu Lahoz