Getafe x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário, palpites e escalações

O Real Madrid enfrenta o Getafe neste domingo (2), às 10 horas (horário de Brasília), no no no estádio Coliseum Alfonso Pérez, pela pela 19ª rodada da La Liga.

Os merengues lideram o campeonato espanhol com 46 pontos, oito de vantagem para o Sevilla. O Getafe é 18º com 15.

Onde vai passar

A partida será transmitida pela Star + e ESPN Brasil

Palpites

Confira os palpites dos torcedores para a partida entre Getafe x Real Madrid:

Escalações

Getafe:

Soria; Mitrovic, Cabaco, Cuenca; Suarez, Arambarri, Maksimovic, Alena, Olivera; Unal, Ramirez. Real Madrid:

Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Rodrygo.

Ficha Técnica:

JOGO: Getafe x Real Madrid DATA: Domingo, 2 de janeiro de 2022 LOCAL: Estádio Coliseum Alfonso Pérez, Getafe - ESP HORÁRIO: 10h (de Brasília)

