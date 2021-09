Gerson recebe críticas de companheiro no Olympique: “quando vai começar a correr?”

O volante Gerson tem sido alvo de críticas de parte do elenco do Olympique de Marseille, na França. Na última partida, a derrota para o Lens por 3 a 2, no domingo (26), o meia francês Mattéo Guendouzi foi flagrado questionando o brasileiro: "Quando você vai começar a correr?”, afirmou.

Na ocasião, os atletas foram separados em campo pelos companheiros. A situação seria um reflexo do descontentamento de alguns jogadores, segundo o jornal L'Équipe.

O grupo acredita que o atleta ex-Flamengo recebe vantagens do técnico argentino Jorge Sampaoli. Contratado por 22 milhões de euros (R$ 137,5 mi), o jogador foi titular na maior parte da temporada e não é substituído, enquanto outros nomes recebem mais cobranças do técnico e ficam no banco.

Com o desempenho na França, Gerson foi convocado para a Seleção Brasileira com foco nas Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul. O atleta soma oito jogos no clube e um gol.

