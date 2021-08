Gerd Müller, ídolo do Bayern e da seleção alemã, morre aos 75 anos

O ex-atacante alemão Gerd Müller morreu, aos 75 anos. A informação sobre o falecimento do jogador foi divulgada, na manhã deste domingo (15), pelo Bayern de Munique, clube o qual foi ídolo. Ele deixou a esposa Uschi e uma filha. O atleta sofria de Alzheimer e há alguns anos já estava numa clínica de repouso, na qual passava praticamente o dia todo na cama.

"Hoje, o mundo do FC Bayern está parado. O campeão alemão e toda a sua torcida lamentam a morte de Gerd Muller, que morreu na manhã deste domingo aos 75 anos", postou o clube.

Müller também foi ídolo na seleção da Alemanha, marcando 68 gols em 62 partidas e foi campeão da Copa do Mundo de 1974. O atacante foi o autor do gol da vitória na final de Munique contra a Holanda.

Legenda: Atacante foi campeão do mundo em 1974 Foto: AFP

Pelo Bayern, ele marcou 566 gols em 607 jogos oficiais e ainda detém o recorde de mais gols marcados na Bundesliga com 365, além de ser o artilheiro sete vezes.

"Ingressou no Bayern no verão de 1964 e ganhou a Copa Intercontinental, três Copas da Europa e uma Copa dos Vencedores das Copas da Europa. Ele foi campeão da Bundesliga e vencedor da Copa DFB quatro vezes cada", afirma a nota de pesar do clube alemão.

Herbert Hainer Presidente do clube "O FC Bayern não seria o clube que todos amamos hoje sem Gerd Müller. Seu nome e memória viverão para sempre".

