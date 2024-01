Geovane é novamente emprestado e deve disputar o campeonato paulista

O volante Geovane, que pertence ao Ceará e esteve emprestado ao Paysandu durante o último ano, foi novamente emprestado, dessa vez ao Santo André-SP. O jogador de 24 anos será cedido ao clube paulista durante a realização do Campeonato Paulista 2024. Após o encerramento do Paulista, o jogador, que tem contrato com o alvinegro até o fim de 2024, deve retornar ao Ceará.

“O Santo André acertou a contratação do meia Geovane, de 24 anos, que chega ao Ramalhão por empréstimo junto ao Ceára”, divulgou o clube e o jogador nas redes sociais.

Com a camisa do Paysandu, foram 28 partidas disputadas, entre Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série C do Brasileirão. Geovane fez parte do elenco do Paysandu que conquistou o acesso à Série B do Brasileirão.

Veja também

Já com a camisa do time profissional do Ceará, Geovane soma 45 partidas, com um gol marcado. Após o término da Série B, a diretoria e o departamento de futebol do Vovô irão avaliar o elenco e definir quais jogadores serão aproveitados em 2024.

*Sob supervisão do repórter Vladimir Marques